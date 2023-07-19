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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمريين الوطنيين والاجانب والحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة.

جاء ذلك عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.

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وأضافت أن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ استيراتيجية  الدولة في  العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري  و الأجنبي.

واضافت أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر ٥٠ صندوق سيادي في العالم مؤشر علي صدق الرؤية المصرية في ادارة الأصول وتأكيدا علي أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتي وان كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياة وقطاعات التعليم والزراعه والتكنولوجيا المالية وادارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية 

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومحلس الادارة  مؤكدة علي أن  مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.

وزيرة التخطيط الصندوق السيادى مال واعمال الدكتورة هالة السعيد الفرص الاستثمارية Finance Real Estate

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