وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي مملوك للشعب وهدفه الحفاظ على الثروات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن زيادة مشاركة القطاع الخاص هو أحد المحاور الرئيسية في خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة المصرية في الوقت الحالي، إضافة إلى العمل على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن الوثيقة تشمل مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة، منها طرح بعض الأصول والشركات لزيادة رأس المال للشراكة مع القطاع الخاص، ويكون هناك إدارة أو حق انتفاع للقطاع الخاص، أو بيع حصة من شركات أو أصول الدولة للقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي مملوك للشعب

وتابعت وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي الذي تترأس مجلس إدارته هو ذراع استثماري للدولة المصرية، هدفه المساعدة في تعظيم العائد من الأصول الخاصة للدولة المصرية، مشددة على أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة.