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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجي الشهابي: قرار العفو الرئاسي اليوم هو الأسرع في تاريخها

ناجي الشهابي، رئيس
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحبوسين، منهم  باتريك زكي ومحمد الباقر، هو الأسرع في تاريخ قرارات العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع هذه السرعة التي تدخل بها الرئيس.

 

وقال ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه خلال جلسات الحوار الوطني، كان هناك مناشدة للرئيس السيسي للتدخل واستخدام صلاحياته الدستورية في الإفراج عن المحبوسين.

 

 دون التعدي على السلطة التشريعية

وتابع  رئيس حزب الجيل الديمقراطي،  أن إصدار العفو الرئاسي  يخضع لاختصاصات الرئيس، ويستخدم حقه الدستوري، دون التعدي على السلطة التشريعية.

حزب الجيل الديمقراطي الرئيس السيسي لعفو الرئاسي السلطة التشريعية الدستور

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