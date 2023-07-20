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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري المناعة : معدلات الأشعة فوق البنفسجية عالية للغاية .. وتسبب هذه الأمراض|فيديو

الدكتور محمود الأنصاري
الدكتور محمود الأنصاري أستشاري المناعة بكلية الطب

أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب الحذر من أشعة الشمس من الساعة 11 صباحاً و حتى الساعة 5 ، مضيفاً أن معدلات الأشعة فوق البنفسجية عالية للغاية.

 استشاري المناعة: الأشعة فوق البنفسجية تسبب الإصابة بالطفح الجلدي

 

وأضاف  محمود الأنصاري   أستشاري المناعة خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب الإصابة بالطفح الجلدي، مؤكداً أن الكريمات الواقية من الشمس لا يحمي بنسبة 100%.


وأشار استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس إلى أنه يجب الاغتسال بالمياه فور الخروج من البحر أو حمامات السباحة تجنباً للإصابة من الطفح الجلي و ألتهابات الجلد، لافتاً إلى أنه في حالة الإصابة بالحروق و إلتهابات الجلد يجب إستخدام مرطبات الجلد، والإبتعاد عن الشمس لمدة لا تقل عن 3 أيام.

 

استشاري المناعة الأشعة فوق البنفسجية الطفح الجلدي رامي رضوان الشمس

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