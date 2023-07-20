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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي: الأهلي سوف يسير على درب مانشستر يونايتد خلال عامين

صدى البلد


أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، أن العمل سيتواصل بقوة خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من البطولات، مشيرا إلى أن الفريق خسر لقب الموسم قبل الماضي بعد تعادل مباراتين.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سرعة عودة الجهاز الفني واللاعبين للانتصارات رغم بعض المباريات التي لم يكن فيها الفريق موفق".

وأضاف: "هذا الموسم تم تفادي الأخطاء التي حدثت في المواسم السابقة، وهو ما يدل على التخطيط الجيد".

وأكمل: "ملف الصفقات بين شركة الكرة وإدارة النادي الأهلي، ولا نتحدث عن أي شيء  إلا بعد حسمه رسميًا، وكل تعليماتي لمجموعة العمل بأنهم لا يكشفوا أي أمور حتى داخل منازلهم".

وزاد: "أيمن أشرف خرج من النادي بشكل جيد، وهو من اللاعبين الأوفياء المخلصين، وأي وقت يكون موجود في بيته النادي الأهلي".

وأكد: "شغل كرة القدم أصبح أكبر من الصفقات، هناك تفاصيل احترافية تقوم بها الأندية الكبرى على مستوى العالم، وفي أقل من عامين سيكون الأهلي على نفس نظام مانشستر يونايتد الإنجليزي".

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