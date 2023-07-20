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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة : مستوى كهربا ومروان كان مفاجأة لي .. وإمام عاشور سيضيف كثيرا للأهلي

صدى البلد

أكد رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة الأزمة في القلعة الحمراء وراء النجاح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فريق الكرة وصل لمرحلة تكامل، والنجاح لم يأتي صدفة، لكنه جاء نتاج عمل منظومة متكاملة من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين.

وقال شحاتة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التفاهم الذي حدث بين الجهاز الفني واللاعبين، وراء تحقيق النجاح هذا الموسم، كما ان هناك نظام وانضباط واضح، وعملية التدوير نجحت بشكل جيد".

وأضاف: "كهربا بالنسبة لي كان مفاجأة بعدما تألق بشكل ملحوظ، ولم أكن متوقع أن يظهر بهذا الشكل خصوصا في ظل الأزمة التي كان يعاني منها، لكن فاجئني بأنه استطاع فصل كل الأزمات وتألق في الملعب بشكل رائع، وكذلك مروان عطية لاعب خط الوسط، وكنت أشعر بأنه لن يكون لائقًا مع الأهلي لكنه أيضا فاجئني بشكل رائع".

وواصل: "كنت اشعر أن مروان لن يحصل على فرصته في وجود السولية وديانج، لكنه أصبح أهم لاعب في المنظومة، وهو أصبح محور أداء الفريق بشكل رائع".

وأكمل: "الأهلي كان في حالة هدوء على مدار الموسم الحالي، والجميع أدى ما عليه ويعملون على قلب رجل واحد وهو سر النجاح".

وبسؤاله عن صفقة إمام عاشور، قال: "كنت نائبا لمدير التعاقدات في 2018 في الأهلي وحصلنا على توقيعه، وكان لدينا قناعة بامكانياته، لكنه أصبح لاعبا مؤثرًا وأهم ميزة له هي ميوله الهجومية المستمرة، ويدخل المناطق الأمامية للمنافس من أجل التهديف، وسيضيف كثيرا للأهلي".

الأهلى النادي الأهلي امام عاشور رضا شحاته

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