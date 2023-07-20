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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حملة صارمة ضد مشاركة كلمات المرور.. ارتفاع عدد مشتركي Netflix

شبكة نتفلكس
شبكة نتفلكس

شهدت شركة Netflix ارتفاعًا كبيرًا في عدد المشتركين خلال هذا الربيع، وذلك بفضل حملة صارمة ضد مشاركة كلمات المرور. وأنهت الشركة شهر يونيو بأكثر من 238 مليون مشترك، بزيادة 5.9 مليون عضو منذ مارس.

يأتي هذا النجاح بعد جهود الشركة لإعادة إشعال النمو بعد خسائر المشتركين غير العادية في الربيع الماضي. وعلى الرغم من تحديات المنافسة المتزايدة والضربات المستمرة في الولايات المتحدة من قبل الكتاب والممثلين، إلا أن Netflix استطاعت تحقيق هذا النمو القوي.

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يعتبر هذا الإنجاز إنجازًا كبيرًا لشركة Netflix التي تعاني من تباطؤ حاد في النمو منذ بداية الوباء، علاوة على ارتفاع التكاليف وتصل إلى ما يراه المحللون نقطة تشبع في بعض أكبر أسواقها. 

وفي النصف الأول من العام الماضي، تخلصت من ما يقرب من مليون حساب، وعلى الرغم من تعويض تلك الخسائر في وقت لاحق، إلا أن الانخفاضات هزت الشركة وأرسلتها جاهدة لدعم آفاق نموها.

وفي محاولة لتحقيق المزيد من النمو، قالت Netflix إنها ستنفق على المحتوى أقل هذا العام مما كان متوقعًا نتيجة الإضراب، الذي يعتبر الأكبر في الصناعة منذ ستين عامًا.

 وعلى الرغم من ذلك، أكد رئيس الشركة تيد ساراندوس أنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق "عادل" يساعد الصناعة على الانتقال إلى المستقبل، وأن لديها الكثير من العمل لإنجازه.

أعلنت شركة Netflix أن العديد من العملاء انجذبوا إلى الخيارات الجديدة التي قدمتها الشركة، والتي تكلف أقل من الاشتراك القياسي. وقدمت الشركة برنامج "المشاركة المدفوعة" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى في مايو الماضي، وذلك بفرض رسوم إضافية إذا أراد المستخدمون مشاركة كلمات المرور مع أشخاص خارج منازلهم. 

كما أطلقت الشركة أيضًا خطة بث أقل تكلفة مع إعلانات في العام الماضي وخفضت الأسعار في عشرات البلدان في فبراير. وقالت Netflix إن عددًا قليلاً من الأشخاص قد ألغوا اشتراكاتهم نتيجة لتغييرات كلمات المرور، ويعتقد أن البرنامج سيعزز مكاسب مشتركة مماثلة في الأشهر المقبلة.

ويقدر عدد الأسر التي تشارك كلمات المرور في انتهاك لقواعد الشركة بأكثر من 100 مليون أسرة. وأشارت الشركة إلى أنها تشهد تحولًا صحيًا في أسر المقترضين وزيادة الثقة في توقعاتها المالية.

وعلى الرغم من أن مكاسب المشتركين كانت قوية وتؤكد استراتيجية Netflix، إلا أن حملة كلمات المرور تعد إجراءًا قصير الأجل، ويتوقع المحللون ضرورة ضبط أسعار الشركة في الأشهر المقبلة.

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