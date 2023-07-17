إعلان موعد طرح فيلم مش رايحين في داهية لـ بشري على نتفلكس

أعلنت منصة نتفلكس العالمية موعد طرح الفيلم المصري مش رايحين في داهية ، الذي تم إنتاجه منذ عام 2017 .

فيلم مش رايحين في داهية يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم بشرى ومي سليم وريم مصطفي ونبيل عيسي وعمر السعيد وأحمد صلاح حسني ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، ومن المقرر طرحه يوم 20 من الشهر الحالي .

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب الذي لا يهتم بشيء ولا يوجد لديه هدف في الحياة، وكل ما يفعلوه هو عيش حياتهم بطريقة طائشة، حيث يسهرون

في النوادي الليلية ويصطحبوا النساء، إلى أن تقع حادثة لهم تغير طريقة تفكيرهم.

الجدير بالذكر أن بشري تستعد لطرح فيلم الجديد أولاد حريم كريم ، والذي تعود من خلاله الي السينما .

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.