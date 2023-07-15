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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل ونعمة يدخل الأعلي مشاهدة بعد ساعات من طرحه

فضل ونعمة
فضل ونعمة

تمكن فيلم فضل ونعمة من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه بساعات .

فيلم فضل ونعمة تمكن من التنافس في القائمة التي تضم أكثر 10 الاعلي مشاهدة في مصر ، حيث احتل المركز الرابع من حيث نسب المشاهدة .

فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيما تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

الجدير بالذكر ان منصة شاهد vip كانت قد طرحت فيلم كيرة والجن خلال موسم عيد الاضحي المبارك ، وتمكن هو الاخر من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر .

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وكانت منصة شاهد vip ، قد طرحت خلال الفترة الماضية فيلم كيرة والجن ، بعد ما يقرب من عام من طرحه فى دور العرض السينمائية .
ويرصد فيلم كيرة والجن، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم فضل ونعمة كريم عبد العزيز محمد هنيدي ماجد الكدواني منصة شاهد vip ياسمينا العبد

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