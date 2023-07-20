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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط طفلا يقود سيارة بمدينة السلام

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة طفلا يقود سيارة بمدينة السلام وذلك بعد تداول منشور عبر "فيس بوك" يتضمن الواقعة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها ، وبإستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته عامل بجراج "قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والإستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السلام القاهرة فيس بوك مباحث القاهرة مدينة السلام

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