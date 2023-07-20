القبض على فرقة موسيقية تستجدي المارة بمصر الجديدة

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي فرقة موسيقية تقوم بإستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة مصر الجديدة وذلك بعد كشف الواقعة عبر "فيس بوك" .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإستخدام الآلات الموسيقية لإستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة عدد 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.