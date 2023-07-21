أفضل الذكر أجرا .. اغتنمه وواظب عليه كل يوم

أفضل الذكر أجرا .. يبحث عنه كثير من الناس عبر شبكة الإنترنت ، والذكر من أفضل الطاعات وأحبها الى الله عز وجل ، فالذكر يلين القلوب ويبعد النفس عن ارتكاب المعصية بل وقال العلماء ان الذكر يجعل الإنسان يكره المعصية ، وأفضل الذكر أجرا فكل الأذكار لها أجر وثواب عند الله فقالى تعالى : فاذكروني اذكركم " وقال ايضا : " والذاكرين والذاكرات " ، وأفضل الذكر أجرا هو الذي يجعل اللقلب مطمئنا كما قال تعالى : " ألا بذكر الله تطمئن القلوب ".



أفضل الذكر أجرا

أفضل الذكر أجرا باتفاق العلماء هو القرآن الكريم، والأفضل أن يجمع المسلم بين أفاضل الأعمال، والتي هي قراءة القرآن والأذكار إذا تمكن من ذلك، والذكر إن كان في مكانه فهو أفضل من قراءة القرآن، كون وقت قراءة القرآن واسع غير مقيد، أما الأذكار الشرعية فهي مقيدة بوقت وتفوت بفواته، وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم هو: « لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا اللهُ وحده».



أفضل أنواع الذكر لله



نص أهل العلم على أن من أفضل أنواع الذكر لله ذكر اللسان مع حضور القلب، فإن تجرد اللسان بالذكر فقط كان أدنى مراتبه، قال القاضي عياض: « ذكر الله ضربان: ذكر بالقلب فقط، وذكر باللسان أي مع القلب، وذكر القلب نوعان، وهو أرفع الأذكار، وأجلها التفكر في عظمة الله وجلاله وآياته ومصنوعاته العلوية والسفلية. والثاني: ذكره تعالى بمعنى استحضاره بالقلب عند أمره ونهيه، والأول من هذين أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الذكر باللسان، أي مع القلب، وأما الذكر بمجرد اللسان فهو أضعف الأذكار، وإن كان فيه ثواب، كما جاءت به الأخبار».