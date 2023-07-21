عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لناشئات كرة السلة يهزم أنجولا 75-34 ويتأهل إلى كأس العالم

منتخب مصر للناشئات
منتخب مصر للناشئات

حجز منتخب مصر تحت 16 سنة ناشئات لكرة السلة بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح في الفوز على منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 75-34.

والتقى منتخب مصر بنظيره الأنجولي في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة إفريقيا، التي تستضيفها تونس في الفترة الحالية.

وقدم منتخب مصر للناشئات أداءً قويًا منذ البداية، ونجح في السيطرة على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 44-23، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 75-34.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في المكسيك، حيث يقضي نظام بطولة إفريقيا بتأهل البطل والوصيف إلى كأس العالم.

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر كل من: إنجي الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملي – هنا الجولي – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلواني – هنا الباز – جودي الباز – حلا الوكيل – جودي الجوهري – ريناد طارق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هاني حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدي إداري الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إداري، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.

منتخب مصر كأس العالم منتخب أنجولا نهائي بطولة إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

مفاجأة من العيار الثقيل | الأهلي يفاوض نجم الزمالك السابق

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

هذا ما يحدث بسبب الإفراط في تناول الكريز

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

صفقة مستهدفة من الأهلي |غزل المحلة يضع رقمًا صادمًا لـ بيع العش

منتخب مصر لناشئات كرة السلة يهزم أنجولا 75-34 ويتأهل إلى كأس العالم

مقطع 14 ثانية يثير رعب رواد السوشيال ميديا .. ما قصته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رايس كريسبي بزبدة بسكوت القرفة.. صحية ولذيذة

لو في منها على أبيض.. رانيا السيد تكشف واقعة صادمة مع مخرج

استعدادات مكثفة لـ تامر حسني في افتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ينعشك في الحر الشديد.. طريقة عمل آيس كريم الكرز بالحليب في المنزل

فيديو

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ