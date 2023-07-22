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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تعليم الشرقية" يحصد أربعة مراكز في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات

صدى البلد

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية حصول فريق طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي للاتصالات ITC - Egypt 20 الذي نظمته كلية الدفاع الجوي بالإسكندرية بالتعاون مع الكلية العسكرية الملكية الكندية وجامعتي كوينز وكونكورديا بكندا في الفترة من 17 يوليو 2023 الي 20 يوليو 2023 علي المراكز الرابع والخامس والثامن والعاشر من بين عشرة مراكز علي مستوي المؤتمر.

وقدم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية التهنئة والشكر لفريق طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية لتفوقهم وحصولهم علي اربعة مراكز علي مستوي المؤتمر.

واوضح ان الفريق مكون من الطالب"عصام محمد الخولي" و"سمير محمد سمير" و"محمود سامي" و"أحمد عمر حجازي" حصلوا علي المركز الرابع عن مشروع  Can pollution be tumed into green profit .

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فيما حصل فريق الطلاب "عبد الله عماد كارم" و"نور الدين الحسن" و"عمر عادل جودة" و"محمد تامر محمد" و"محمد عوض" علي المركز الخامس عن مشروع المزرعة الحيوية المستدامة.

وحصل فريق الطلاب المكون من "محمد وليد محمد" و"محمد هاني السيد"علي المركز الثامن عن مشروع القوي الكامنة في قشر الجمبري، مخلفات القصب.

 وحصل فريق الطلاب المكون من "مروان محمد فريد" و"موسى محمد" و"ريم مدحت مصطفي " علي المركز العاشر عن مشروع The Energy Box .

وأكد "الرشيدي حرص المديرية علي رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية على المستوى الدولي.

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