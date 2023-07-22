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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كرمت عددا من رموز المهنة.. كيف احتفلت أطباء القاهرة بيوم الطبيب؟

يوم الطبيب
يوم الطبيب

نظمت نقابة أطباء القاهرة، احتفالية بمناسبة يوم الطبيب 2023، بدار الحكمة، وذلك من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب.

احتفالية يوم الطبيب 

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، وأعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة، وبحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر.

شمل التكريم عددا من الأطباء فوق وتحت 15 سنة قيد نقابي، كما شمل عددا من مديري المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بالقاهرة.

وتم تكريم كل من الدكتور:  هاني إمبابي، مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، وأحمد رزق، مدير مستشفى السلام التخصصي، وإيهاب نبيل، عميد معهد السكر، وأحمد حمدي، أخصائي جراحة العظام بمستشفى الهلال برمسيس والمدير الطبي للمستشفى، ومحمود سعيد، مدير عام مدينة ناصر الطبية، أيمن شبايك رئيس قسم المبتسرين بمستشفى دار السلام العام بمديرية الصحة بالقاهرة، وجدي جرجس استشاري الأطفال بالمستشفى، ومحمد جلال، أخصائي النساء والتوليد، وعبد الحليم السقا، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى دار السلام العام، ووجهوا الشكر والتقدير لوائل زايد، مدير عام مستشفى دار السلام العام.

كما كرمت أطباء القاهرة عددا من اطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن الاحتفال بيوم الطبيب جاء من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب، موجهة الشكر للدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الداعم الرئيسي لكل الأطباء.

ووجه الدكتور هاني امبابي، استشاري جراحة الأطفال ومدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة، الشكر لنقابة الأطباء على حصوله على هذا التكريم الكبير، قائلا: "شرف كبير لي وسعدت بهذا التكريم، وأي نجاح في العالم يحتاج إلى المثابرة والجهد طوال الحياة".

وأضاف إمبابي أنه يفتخر بمهنته كطبيب، فهي مهنة إنسانية في الأساس، والالتزام بها وبأخلاقياتها هو مفتاح النجاح مع الاستمرار فى البحث والعمل.

ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، وكل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.

من جانبه، عبر الدكتور أحمد رزق، أخصائي جراحة التجميل والحروق، ومدير عام مستشفى السلام التخصصي، عن شكره وتقديره لنقابة أطباء القاهرة على هذا التكريم، مؤكدا أن مهنة الطب مهنة إنسانية، وواجب وطني وأخلاقي يجب على جميع الأطباء الالتزام به.

ووجه رزق الشكر لأمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة، ولكل العاملين بمستشفى السلام التخصصي، وكذلك كل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.

وقال الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، إن التكريم لكل العاملين بمعهد نصر فهم لا يتهاونون عن فعل كل شيء إيجابي يخدم مصلحة المرضى.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب قصر العيني الأسبق، وإبراهيم لطفي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ويحيى بلبع، أستاذ جراحة القلب، وأحمد المناوي، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، وعلاء إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة في كلية طب عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب.

أطباء القاهرة نقابة أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب يوم الطبيب مستشفى السلام

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