غرفة العمليات بشمال سيناء تتابع امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوي

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام وذلك بديوان عام المديرية، بناء على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادة الفيزياء ومقيد إلكترونياً(٢٣٠) طالبا وطالبة ،ومقيد ورقياً (٣٠٣) طالبا وطالبة ،وقد بلغت نسبة التمكين من الامتحان (١٠٠%) ،وبلغت نسبة الحضور (٨٩%) تقريباً .



١٩٠ طالبا وطالبة

أما طلاب الصف الثاني ففقد أدوا الامتحان في مادة الجبر والتفاضل، مقيد إلكترونياً (١٩٠) طالبا وطالبة وورقياً (٢٠١) طالبا وطالبة ،وبلغت نسبة التمكين من الامتحان (١٠٠%) وبلغت نسبة الحضور (٩٤%) تقريباً، حيث تمت الامتحانات بشكل طبيعي ، بدون أي اعاقات.

