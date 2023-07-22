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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب جديد يرحل عن ليفربول.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل مهاجمه الشاب لايتون ستيوارت، إلى صفوف فريق بريستون نورث إند، في صفقة انتقال دائمة.


وقال نادي ليفربول في بيان: "أكمل لايتون ستيوارت انتقالًا دائمًا إلى بريستون نورث إند، ويغادر المهاجم ليفربول بعد أكثر من عقد مع نادي طفولته، بعد أن انضم إلى صفوف الأكاديمية وهو في السابعة من عمره".


وأضاف: "تقدم لتمثيل فرق الريدز تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا في المواسم الأخيرة وتم اختياره على مقاعد البدلاء في مباراة ربع نهائي كأس كاراباو في أستون فيلا في ديسمبر 2019".


وأوضح: " تعافى ستيوارت من إصابة طويلة في الرباط الصليبي الأمامي ليحقق حلمه عندما بدأ مع فريق ليفربول الأول بقيادة يورغن كلوب ضد ديربي كاونتي في نفس المنافسة في نوفمبر الماضي".


وأكمل: "يأخذ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خطوة جديدة في حياته المهنية من خلال الانضمام إلى بريستون على أساس دائم، مع مدافع الريدز كالفين رامزي بالفعل في ديبديل على سبيل الإعارة".


واختتم: " الجميع في نادي ليفربول يتمنى لـ لايتون كل التوفيق في المستقبل".

 

رحيل لاعبين عن ليفربول 


يُذكر أن ليفربول قد أعلن مؤخرًا رحيل كلا من نابي كيتا وأوكسلاد تشامبرلين وجيمس ميلنر وروبيرتو فيرمينو عن الريدز.

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