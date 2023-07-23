التموين: لم نقلل من السلع التموينية الخاصة بالمواطن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن إنتاج الحكومة من الخبز المدعم يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا، موضحًا أن لكل مواطن 5 أرغفة، وسعر الرغيف بـ5 قروش.

وقال إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يتم تقليل السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن، موضحًا أن أسعار السلع الغذائية في البطاقات التموينية أقل من نظيرتها بالسوق الحر، وجاءت الأسعار في منافذ التموين كالتالي: سعر عبوة الزيت بـ30 جنيها، وسعر كيلو الأرز 12.60 جنيه، وسعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

وأضاف إبراهيم عشماوي: “نستهدف تطبيق الكارت الموحد لكي يحصل المواطن من خلالها على عدة خدمات”، مؤكدًا أن التجربة في إطار التحول الرقمي وتطبق بصورة تجريبية في بورسعيد، وكما أنها لن تلغي بطاقة التموين، موضحًا أن استخدام كارت الموحد متعدد الأغراض اختياري وليس إجباري.

وتابع: كارت الموحد تستخدم العديد من الخدمات مثل «البنوك، استخدامها في وسائل المواصلات، الدعم»، ويمكن الحصول عليها من بواية مصر الرقمية، موضحًا أن هناك أكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية، بجانب 74 مليون مستفيدي من الخبز.

وأوضح إبراهيم عشماوي، أن هناك رغبة على تقديم السلع التموينية للمواطن، وهناك زيادة في أشكال الدعم التي يحصل عليها المواطن في ظل التضخم، حيث تم رفع مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعي 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة.