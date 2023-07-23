تامر حسني يستضيف ابن مؤمن زكريا على المسرح بحفلة العلمين

استضاف الفنان تامر حسنى، نجل الكابتن مؤمن زكريا على مسرح حفله فى مهرجان العلمين.

وشارك مؤمن زكريا صورة نجلة برفقة تامر حسني عبر حسابة بموقع إنستجرام.

أحيا المطرب تامر حسني أول أمس الجمعة حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي وسط حضور الآلاف من جمهوره.

بدأ حفل تامر حسني الحفل بشو مختلف، حيث صعد على المسرح وهو يطير في الهواء مستعينا بشخصية تاج التي جسدها في فيلمه الأخير وحقق نجاحا كبيرا.

وقام بعدها تامر حسني بتغير ملابسخطه ليظهر بلوك مختلف وقدم خلال هذه الفقرة مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية هرمون السعادة ويانا يامفيش وكفياك أعذار وبحبك ولا عارف وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.