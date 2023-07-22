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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر بـ 3 لوك ورقص مع نويل.. كواليس حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

أحيا المطرب تامر حسني مساء أمس الجمعة حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي وسط حضور الالاف من جمهوره.

 

وبدأ تامر حسني الحفل بشو مختلف حيث صعد على المسرح وهو يطير في الهواء مستعينا بشخصية تاج الذي جسدها في فيلمه الأخير وحقق نجاحا كبيرا.

 

وقام بعدها تامر حسني بتغير ملابسخطه ليظهر بلوك مختلف وقدم خلال هذه الفقرة مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية هرمون السعادة ويانا يامفيش وكفياك أعذار وبحبك ولا عارف وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

 

 

وبعدها قام تامر حسني بتغير اللوك لثالث مرة وقام بعمل شو مختلف حيث ظهر للجمهور من مكان مختلف وقام بغناء أحدث أغانيه تاج.

 

وقبل نهاية الحفل حرص تامر حسني علي اختيار 10 من جمهوره للرقص معاه على المسرح وبالفعل تم اختيار 10 وكان من بينهم اليوتيوبر نويل الذي قدم مع تامر وصلة رقص على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

وشارك تامر حسني نويل الرقص على المسرح، ونافسه بقوة في حركاته الشهيرة، بعدما شارك معه في إحدى مشاهد فيلمه الجديد “تاج”. 

تامر حسني افتتاح مهرجان العلمين أغنية هرمون السعادة العلمين الجديدة المطرب تامر حسنى

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