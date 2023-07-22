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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يناقس اليوتيوبر نويل في الرقص بحفل مهرجان العلمين| فيديو

تامر حسني ونويل
تامر حسني ونويل

حرص الفنان تامر حسني على استضافة اليوتيوبر الأجنبي نويل، على مسرح حفله في مهرجان العلمين صباح اليوم، والرقص معه بشكل احترافي. 

 

وشارك تامر حسني نويل الرقص على المسرح، ونافسه بقوة في حركاته الشهيرة، بعدما شارك معه في إحدى مشاهد فيلمه الجديد “تاج”. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وقدم تامر حسني عدد كبير من أشهر اغانيه القديمة والجديدة وسط الالاف من جمهوره فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة.

 

ومن الأغاني التي قدمها تامر حسني هرمون السعادة وكفياك اعذار وأنا بحبك وعيش بسوقك ويانا يامفيش وعدد كبير من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين

 

وافتتح  المطرب تامر حسني  حفلات مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

 

الحفل بدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.

تامر حسني البلوجر الألماني نويل روبنسون افتتاح مهرجان العلمين العلمين الجديدة الفنان تامر حسني

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