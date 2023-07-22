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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوتيوبر نويل.. تامر حسني يختار 10 من الجمهور للرقص معه بمهرجان العلمين

تامر حسني
تامر حسني

اختار تامر حسني ١٠ من جمهوره للرقص معه على المسرح ومنهم اليوتيوبر الالمانى نويل.

 

وقدم تامر حسني حتي الان عدد كبير من أشهر اغانيه القديمة والجديدة وسط الالاف من جمهوره فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة.

 

ومن الأغاني التي قدمها تامر حسني هرمون السعادة وكفياك اعذار وأنا بحبك وعيش بسوقك ويانا يامفيش وعدد كبير من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

 

وصعد منذ قليل الإعلامي شريف مدكور لتقديم حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يحيه تامر حسني.

 

وتقدم شريف مدكور في بداية الحفل بالشكر الي الجمهور لحضوره الحفل منذ ساعات طويلة فيما استعرض برنامج مهرجان العلمين خلال هذه الدورة.


دخول الجمهور لحفل تامر حسني

 

وبدء منذ ساعات دخول الجمهور الي الارينا استعداد لإقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

وتوافد عدد كبير من جمهور تامر حسني إلي مكان الحفل منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم لحضور الحفل والوقوف في الصفوف الامامية.


تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين

 

ويفتتح هذه الحفلات المطرب تامر حسني والذى يحيى مساء غدا الجمعة حفل افتتاح مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

 

الحفل يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.

تامر حسني الإعلامي شريف مدكور افتتاح مهرجان العلمين الديكورات العلمين الجديدة

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