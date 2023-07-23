تنظمها أمانة مستقبل وطن بسيناء .. مبادرات لخدمة المواطنين بالمراكز

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، اجتماعها التنظيمي لهيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام، كاشفةً عن حزمة خطط لتنفيذ مبادرات وفاعليات تخدم المجتمع بكافة مراكز وأقسام المحافظة في جميع المجالات.

#ووجه النائب سالم العكش، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء ، الشكر لأعضاء الأمانات النوعية وأمناء الأقسام، الذين أدوا دورهم خلال الفترة الماضية على أكمل وجه، متطلعاً لمزيد من الجهد والتناغم وتبادل الأفكار بين الأمانات النوعية والاقسام، ليواصل حزب مستقبل وطن ريادته داخل محافظة شمال سيناء.

#وكشف أمين الحزب بالمحافظة،

عن حزمة مبادرات وفاعليات سيتم تكثيف إقامتها خلال الفترة المقبلة، يستكمل بها ما تم من إنجازات حققتها أمانة الحزب بالمحافظة.

#شارك في الاجتماع الأستاذ يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة، والنائب عزيز مطر، والشيخ عبدالله جهامه، والدكتور سليمان عرادة الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة، بالإضافة لأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء الاقسام.

وأكد الأستاذ يسري جاسر، أمين تنظيم المحافظة، على ضرورة ان يحرص كل عضو في الحزب على تفعيل إختصاصاته، دون تجاوز لإختصاصات الغير، والتمسك بالدور المنوط بالموقع التنظيمي، في إطار عمل مؤسسي جماعي، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بالتكليفات المركزية على الوجه الأمثل.

وأضاف أمين تنظيم المحافظة، أن أمانة الحزب بشمال سيناء تضم قامات سياسية وخدمية ورموز مجتمع ، معرباً عن أمله أن يكون الجميع على قدر المسئولية وعند حسن الظن بقدراتهم في خدمة المواطنين، واستمرارية النجاح الذي حققته أمانة الحزب بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة.