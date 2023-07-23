بعد 3 سنوات.. الصين تسمح لمواطني دولتين الدخول بدون تأشيرة





أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها قرت استئناف دخول مواطني سنغافورة وبروناي إلى البلاد بدون تأشيرة لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعليق التأشيرات لكبح انتشار كوفيد-19.

وقالت سفارة الصين في البلدين، في إشعارات على مواقعهم الإلكترونية، إن الدخول بدون تأشيرة إلى الصين سيكون متاحا لمواطني سنغافورة وبروناي بجوازات سفر عادية سواء للعمل، أو مشاهدة معالم المدينة، أو زيارة الأقارب والأصدقاء ، وفي العبور أيضا.

وقد رفعت الصين العديد من تدابيرها الصفراء في ديسمبر، لكنها بدأت فقط في إصدار تأشيرات سياحية مرة أخرى في مارس.

كما تسعى الصين أيضا إلى السفر دون تأشيرة لمواطنيها إلى سنغافورة.