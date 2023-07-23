بالصور..عودة الضحكة لوجه الشيف بوراك بعد أزمته ضد والده| ما السبب؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صور حزينة الأيام الماضية للشيف بوراك، الأشهر على موقع “تيك توك”، بسبب أزمة تعرض لها ضد والده حصدت تعاطف الرواد بالملايين.

وفي مشهد مفاجئ للجميع، عادت ضحكة الشيف بوراك مجددًا اليوم بعد عدد من الفيديوهات الحزينة التي شاركها صاحب سلسلة مطاعم "كزن بوراك"، بالتزامن مع الأزمة التي يمر بها مع والده، والتي دفعته لرفع دعوى قضائية عليه يتهمه فيها بالاحتيال واستغلال اسمه.

عودة الضحكة للشيف بوراك

وشارك CZN Burak صورا وستوريهات يبدو فيها بحالة معنوية أفضل، وفيديو يظهر فيه والضحكة تملأ وجهه من أمام المول الذي سيفتتح فيه مطعمه الجديد عبر ستوري “إنستجرام”، معلقًا: “سيتم افتتاح أول مطعم للشيف بوراك في اسطنبول في سبتمبر.. شكرا جزيلا لدعمكم”.

قصة بوراك ووالده ما زالت تتصدر حديث الناس والتحليلات عبر السوشيال ميديا، وفي الواقع، الأغلبية متعاطف جدًا مع Czn Burak، حيث لم يكف محبوه عن تقديم الحب والدعم له.