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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف خضر: أبناء الإسماعيلي مظلومين والفريق يحتاج لتدعيمات فى جميع المراكز

صدى البلد

قال أشرف خضر المدرب السابق لفريق الإسماعيلى إن تغيير الأجهزة الفنية المتكرر تسبب فى منافسة الدراويش على الهبوط لمدة 5 سنوات.

وقال خضر خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى إن هناك أسباب كثيرة تسببت فى وصول الإسماعيلى إلى هذا الحال ومنها أيضا قدوم بعض اللاعبين بطريقة غير منضبطة.

وأكد خضر أن أبناد النادى الإسماعيلى دائما مظلومين،ولا يحصلوا على حقوقهم موضحا أنه لا بد أن يعلم الجمبع أن أبناء النادى يتحملوا أصعب الظروف ويحققوا أفضل النتائج.

وكشف أشرف خضر أن النادى الإسماعيلى يحتاج لصفقات وتدعيمات جديدة فى مختلف المراكز خاصة أن معظم الأندية أصبح لديها موارد ولا بد على الجميع أن يجتمع على قلب رجل واحد.

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