عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأدوية: صرف المضادات الحيوية بروشتة معتمدة من الطبيب بداية من 2024..فيديو

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات أن صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب بداية من العام المقبل 2024.

txt

خط ساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها.. فيديو

txt

رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية: الأدوية الأساسية موجودة في الأسواق.. فيديو

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة خصصت 150 مليون دولار شهريا لخروج المستلزمات الطبية من الموانئ، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% في صادرات الأدوية مؤخرًا.

وأضاف محيي حافظ، مساء اليوم الاثنين، أن هناك نموا ملحوظا في صادرات المكملات الغذائية وقطاع التجميل، وتستهدف خطة استراتيجية لزيادة صادرات الأدوية لـ2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وتابع: يتم العمل على  «إنشاء الوكالة العربية للأدوية»، وستكون مصر مركزا لترخيص مصانع الأدوية في المنطقة العربية، بجانب العمل على إنشاء «وكالة الكوميسا للأدوية»، من أجل الارتقاء بصناعة الدواء في مصر وحل مشكلاتها لعودتها للريادة في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح أن أفريقيا تستورد بـ18 مليار دولار أدوية سنويا، وصادرات مصر لا تتجاوز 60 مليون دولار من الأدوية لدول أفريقيا، كما أن قطاع الدواء في مصر معقد، والأسواق تعاني من نقص في الخامات لبعض الأدوية، موضحًا أن مصر تصدر الدواء والمستلزمات الطبية لـ71 دولة.
 

المضادات الحيوية الأدوية الإعلامي أحمد موسى اتحاد الصناعات المستلزمات الطبية المضادات الحيوي المكملات الغذائية رئيس شعبة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

ليلة رعب في الوراق.. 3 جثامين ومخدرات داخل سيارة | ما القصة؟

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

رابط نتيجة الثانوية العام 2023 وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

‏إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب بالبحيرة

بعد تراجع أداء نجم الفريق | الأهلي يستهدف ضم لاعب فيوتشر

رقم قياسي..الصين تجند عدد غير مسبوق من طلاب القوات الجوية|تفاصيل

صدمة مدوية | الأهلي يدرس رحيل طاهر محمد طاهر

بينهم وزير الدفاع.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد قادة بالجيش المالي

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

عند انقطاع الكهرباء .. نصائح مهمة للتغلب على الحر

بفستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى لبنان

فيديو

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

هل يتأثر تنسيق كليات القمة 2023 بعد رسوب طلاب الطب؟

خلال أيام.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر

أخطر ساعات اليوم .. ظاهرة النينو تستمر حتى العام المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ