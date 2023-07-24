شعبة الأدوية: صرف المضادات الحيوية بروشتة معتمدة من الطبيب بداية من 2024..فيديو

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات أن صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب بداية من العام المقبل 2024.

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة خصصت 150 مليون دولار شهريا لخروج المستلزمات الطبية من الموانئ، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% في صادرات الأدوية مؤخرًا.

وأضاف محيي حافظ، مساء اليوم الاثنين، أن هناك نموا ملحوظا في صادرات المكملات الغذائية وقطاع التجميل، وتستهدف خطة استراتيجية لزيادة صادرات الأدوية لـ2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وتابع: يتم العمل على «إنشاء الوكالة العربية للأدوية»، وستكون مصر مركزا لترخيص مصانع الأدوية في المنطقة العربية، بجانب العمل على إنشاء «وكالة الكوميسا للأدوية»، من أجل الارتقاء بصناعة الدواء في مصر وحل مشكلاتها لعودتها للريادة في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح أن أفريقيا تستورد بـ18 مليار دولار أدوية سنويا، وصادرات مصر لا تتجاوز 60 مليون دولار من الأدوية لدول أفريقيا، كما أن قطاع الدواء في مصر معقد، والأسواق تعاني من نقص في الخامات لبعض الأدوية، موضحًا أن مصر تصدر الدواء والمستلزمات الطبية لـ71 دولة.

