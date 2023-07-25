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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتعادل وديا مع باريس سان جيرمان

مباراة النصر وباريس
مباراة النصر وباريس سان جيرمان

حسم التعادل السلبي مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب “يانمار ستايديوم” في مدينة أوساكا اليابانية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2023-2024.

وكاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يسجل هدفا رائعا لصالح النصر السعودي في الدقيقة 45، من ضربة مقصية، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس باريس سان جيرمان “دونا روما”.

وغادر رونالدو ملعب المباراة في الدقيقة 66، وحل اللاعب عبد الفتاح آدم بدلا منه.

يذكر أن باريس سان جيرمان استبعد نجمه كيليان مبابي من جولته في اليابان، بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الفرنسي، والذي ينتهي في صيف 2024.

 

منافس الزمالك

 

ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

النصر باريس سان جيرمان النصر السعودي رونالدو الزمالك مبابي

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