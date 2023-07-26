أحمد سعد عن حفل العلمين:مش هقدم مفاجآت واللى مش عايز يجي براحته

روج الفنان أحمد سعد لحفله الجديد فى مدينة العلمين غدا الخميس عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

ونشر أحمد سعد فيديو عبر حسابه بتطبيق انستجرام وقال من خلاله :" إن شاء الله يوم الخميس الجاى عندى حفلة كبيرة جدا فى مهرجان العلمين ، أنا بصراحة مش هعمل حاجة جديدة ولا حاجة غريبة ومفيش مفاجآت خالص أنا هطلع أغنى الأغانى بتاعتى واللى مش عايز يجى براحته".

يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل غنائي يوم 4 من شهر أغسطس القادم داخل منطقة بوليفارد رياض سيتي بالسعودية.



والحفل يضم مجموعة من المطربين ومنهم الشاب خالد والدي جي snake، والدي جي السعودي عمر باسعد.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة الأولى تصل سعرها بالمصري إلى 7000 جنيه وهي فئة كبار الشخصيات أما الفئة الثانية فتصل سعرها بالمصري مايقرب من 4000 جنيه أما الفئة الثالثة والأخير وهي فئة المنطقة العامة وتصل سعرها ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه.



آخر حفلات أحمد سعد

وكان أحمد سعد قد أحيا أول أمس حفل غنائى ضمن مهرجان قرطاج بتونس وحضر الحفل عدد كبير من جمهورها هناك.





تعليق أحمد سعد على الحفل

وعلق سعد على حفلته الأخيرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: أحمد سعد كسب النهائي . دي كانت الجملة المفضله ليا علي السوشيال ميديا في تونس .. وده حصل بفضل الله وحب الجمهور التونسي الحبيب .. شكرا إداره مهرجان قرطاچ وكل من ساهم في التنظيم العظيم.

مؤتمر صحفي لأحمد سعد فى تونس

وأقام الفنان أحمد سعد مؤتمرًا صحفيًا على هامش إحيائه حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ 57 من مهرجان قرطاج الدولي، في تونس.

وقال أحمد سعد خلال المؤتمر: مشروع حياتي كلها هو إن الناس هتحبك قد إيه عشان تقدر تقدملهم وجبة ويقدروا يثقوا فيك، النهارده غنيت أغاني فيها طرب ورقص وحب وحزن، أعتقد إن دي بالنسبة لي هي الرسالة الأسمى في حياتي، إني أخلي الجمهور مبسوط وفي حالة من النشوة والانبساط والفرح، الرسالة بتاعتي موجودة وزاد عليها إني عايز الجمهور يكون مبسوط على قد ما أقدر.

وأضاف أحمد سعد: حالتي النهارده مكنتش تجربة فنية على قد ما كانت تجربة إنسانية أوي، حسيت الناس بتراضيني وتطبطب عليا عشان كده كانت تجربة إنسانية في غاية السمو والمحبة بيزداد كل مرة للجمهور التونسي ولا يتأثر ولا حاجة تقدر تأثر عليه.

وعن غنائه في الحفل أغاني للفنانة الراحلة ذكرى، تابع أحمد سعد: ذكرى دي رمز جوا قلوبنا ولما غنيتلها النهارده عارف حب الشعب التونسي للعظيمة ذكرى، وكان غريب بالنسبة لي إن الناس بتغني ليها بالظبط زي ما كانت بتغني، متوقعتش إني محتاج أحيي ذكرى وسط بيتها، حسيت إني والجمهور بنغني الأغنية زي ما هي بتغنيها، حسيت إن إحنا واحد مع بعض، الجمهور أصلا مسابنيش أتكلم من كتر المحبة، أعتقد إن روحها كانت حوالينا وأكيد كانت فرحانة بينا.