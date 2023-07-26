البرلمان البريطاني يطالب الحكومة بتصنيف فاجنر منظمة إرهابية

قدمت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، دعوة إلى الحكومة من أجل إعلان مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية كـ"منظمة إرهابية".

وفي فبراير، ذكرت صحيفة "تليجراف"، أن وزارة الداخلية البريطانية تعمل على تطوير خطط لتصنيف مجموعة "فاجنر" رسميا كمنظمة إرهابية.

وقال البرلمان البريطاني في بيان إن "التقرير يدعو (اللجنة) إلى تصنيف شركة فاجنر على وجه السرعة كمنظمة إرهابية".

كما دعا السلطات إلى فرض عقوبات "أسرع وأكثر صرامة" على المنظمات والأفراد المرتبطين بـ"فاجنر".

وأشار التقرير نفسه أيضا إلى أن الحكومة ظلت طوال 10 سنوات تقريبا، تقلل من شأن أنشطة المجموعة، التي تعتقد اللجنة أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ووفقا للمشرعين، يبدو أن لندن تفتقر إلى المعرفة الكافية حول "الشركات العسكرية الخاصة الخبيثة".