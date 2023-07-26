قريبا.. عمرو السولية يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

نشر عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، صورة جديدة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو السولية من التدريبات و علق كاتبا : قريبا.

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.



وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب بشكل كبير من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي مستمر داخل الأهلي ولن يرحل، وسوف يتم الاعتماد على خدمات مصطفى شوبير كحارس ثانٍ والحارس الثالث سيكون حمزة علاء ولن يتم تدعيم مركز حراسة المرمى".



وعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول.

ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.

