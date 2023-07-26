عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قريبا.. عمرو السولية يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

صدى البلد

نشر عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، صورة جديدة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو السولية  من التدريبات و علق كاتبا : قريبا.

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.


وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب بشكل كبير من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي مستمر داخل الأهلي ولن يرحل، وسوف يتم الاعتماد على خدمات مصطفى شوبير كحارس ثانٍ والحارس الثالث سيكون حمزة علاء ولن يتم تدعيم مركز حراسة المرمى".


وعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول.

ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.
 

الأعب عمرو السولية اللاعب عمرو السولية إصابة اللاعب عمرو السولية إصابة عمرو السولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء.. تصريحات مفاجئة لمسؤول كبير

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

أنس أسامة: مصر تمتلك حظوظا كبيرة للتأهل للأولمبياد.. وطومسون أفضل محترف

اليابان تعلق على علاقاتها مع الصين بعد تعيين وزير خارجية جديد

حكم عمل وليمة الأفراح واقتصارها على الأغنياء فقط .. تحذير خطير

حارس الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

شبيكة وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة عبر إنستجرام|شاهد

إبراهيم نور الدين: ميسي متواضع.. وسأعطيه إنذارًا في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

مهتمين بالشوكي بس.. ماذا يحدث لو تناولت التين البلدي في الصيف؟

فوائد مذهلة لتناول الهريسة.. تعرف عليها

درجة الحرارة 45.. مصري يطهي بيضة في الزيت على حرارة أشعة الشمس

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ