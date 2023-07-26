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صحف الإمارات اليوم|الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات.. وعواصف عنيفة تضرب إيطاليا في نفس الوقت.. ولا محادثات بشأن استئناف اتفاق الحبوب حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي|محطات في حياة مخرج الواقعية محمد خان حدث ليلاً|الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك.. مستشفى الضبعة يستقبل 12 مصاباً في حادث أتوبيس.. ودرجات الحرارة تبلغ ذروتها اليوم مدير أمن الغربية الجديد: تطبيق العدالة وردع الخارجين على القانون أهم أولوياتي روبوت طبي لتقليل المجهود على التمريض.. مشروع تخرج لطلاب «تكنولوجيا وتعليم حلوان»|صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم|الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات.. وعواصف عنيفة تضرب إيطاليا في نفس الوقت.. ولا محادثات بشأن استئناف اتفاق الحبوب

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • 5 قتلى في حرائق وعواصف عنيفة في إيطاليا
  • الإمارات تتضامن مع الجزائر وتونس واليونان في مواجهة الحرائق
  • استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
  • البحرين‭ ‬تستدعي دبلوماسية سويدية احتجاجاً على حرق القرآن
  • اليمن.. بدء سحب النفط من «صافر»
  • الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية في دمشق
  • عاصفة قوية تضرب سويسرا

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "البيان" أن الإمارات أعربت عن تضامنها مع كل من الجزائر وتونس واليونان في مواجهة حرائق الغابات، وتعازيها الصادقة، في ضحايا هذه الحرائق.

وعبرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية، والجمهورية التونسية في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيانين، أمس، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومتين الجزائرية والتونسية وشعبيهما الشقيقين، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.

كما عبّرت عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين نتيجة تحطم طائرة كانت تشارك في إخماد الحرائق، وإجلاء آلاف الأشخاص.

فيما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الإماراتي، سلطان محمد الشامسي، افتتح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج، وذلك بمقر سفارة الدولة في العاصمة السورية دمشق.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا صباح أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات مسيرة أعلام يهودية شرقي القدس مقرر انطلاقها اليوم.

كما نقلت أن وزارة الخارجية البحرينية استدعت دبلوماسية سويدية تشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة السويد في العاصمة الإماراتية أبوظبي ومعتمدة لدى البحرين وسلمتها مذكرة احتجاج على السماح "لمتطرفين" بحرق وتدنيس نسخ من القرآن.

وفي اليمن، بدأت المخاوف من أكبر كارثة بيئية كانت تهدد العالم بالإنحسار، مع بدء نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "الاتحاد"، أن جهاز الدفاع المدني في الجزائر أعلن اليوم الأربعاء، إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات.

وأكد الدفاع المدني الجزائري عبر صفحته على "فيسبوك" أن عمليات الحراسة متواصلة، تفادياً لاشتعال الحرائق مجدداً.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان" أنه لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في إيطاليا من جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية، في تطوّرات من شأنها أن تدفع الحكومة لإعلان حال الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أودت عاصفة عنيفة بحياة شخص في غرب سويسرا، وتم نقل نحو 40 جريحاً إلى أحد المستشفيات، بعدما ضربت عاصفة منطقة لا شو دو فون، حسبما ذكر رئيس البلدية جان دانيال جانريت.

كما تسببت العاصفة في إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات في البلدة القريبة من الحدود الفرنسية، وتضرر 200 مبنى في البلدة.

أما صحيفة "الاتحاد"، فذكرت أن مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية قالوا إنه لا توجد محادثات جارية بشأن استئناف اتفاق الحبوب، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القمة الروسية الإفريقية، التي تنطلق غداً الخميس، ستبحث صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة.

الامارات إيطاليا اليونان الحرائق الجزائر اشتعال الحرائق اليمن

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