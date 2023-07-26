عقبات بسيطة.. شوبير يكشف أسباب تأخر الأهلي في ضم رضا سليم وسوزا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب تعطل صفقتي انتقال رضا سليم لاعب الجيش الملكي، والبرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: بحسب حديثي مع أحد المسؤولين في الأهلي، أكد لي أن رضا سليم قريب جدا، وسوزا أيضا هناك مفاوضات متقدمة، ولكن هناك بعض العقبات البسيطة التي تعطل الصفقتين.

وأوضح حارس مرمى الأهلي الأسبق: الخلافات على بعض البنود في العقد، مثل نسبة إعادة البيع والامتيازات، ولكن اللاعبان لم يوقعا بشكل نهائي حتى الآن.

وكشف شوبير عن اللاعبين المعارين المقرر عودتهما للقلعة الحمراء، موضحا: كريم نيدفيد راجع، كولر معجب بيه وشايف انه هيستفاد منه، صلاح محسن أيضا قريبا جدا من العودة خاصةً أن كولر شايف انه رأس حربة جيد جدا، ولكن البعض قال له ان الالتزام التكتيكي ليس في أفضل حالاته، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، ولكنه قريبا من العودة.