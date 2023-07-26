بعد إمام عاشور.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن ضم لاعب جديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي اتفق مع الجيش الملكي المغربي، لضم رضا سليم لاعب الفريق، مقابل 2 مليون دولار، بالصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما يعطل الصفقة حتى الآن هو أن الفريق المغربي يرغب في تحصيل المبلغ كاش فيما يرغب النادي الأهلي في دفع الأموال على أقساط".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب رغبته الأولى هو النادي الأهلي، رغم امتلاكه عروض أخرى من الدوريات الخليجية، والجيش الملكي اشترط الحصول على مبلغ 100 ألف دولار حال الفوز بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في موسم واحد".

تفاصيل ضم الأهلي رضا سليم

واختتم: "الأهلي أقنع الفريق المغربي بعدم وجود هذا البند، ولكن يوجد بند يتيح للجيش الملكي المغربي بالحصول على 20% من عائد بيعه مستقبلًا وقد يتم الحسم خلال أيام".

وكان الأهلي قد أعلن ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمًا من صفوف فريق ميتيلاند الدنماركي.