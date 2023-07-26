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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب ورموز الرياضة والقضاء والمحاماة في حفل زفاف نجل المستشار القانوني للأهلي|صور

صدى البلد

حرص مجلس إدارة الأهلي وعدد من رموز الرياضة ورجال القضاء والمحامين على تلبية دعوة المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني لمجلس إدارة الأهلي، للاحتفاء بزفاف نجله مهاب عثمان، والذي أقيم في أحد فنادق مدينة نصر واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وحضر مجلس إدارة الأهلي بكامل تشكيله، وعلى رأسه محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق لحفل الزفاف، بجانب الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور سعيد شلبي، وكل مديري المقرات والفروع، وعلى رأسهم اللواء محمود حزين، مدير مقر مدينة نصر، والعميد أحمد إيهاب النحاس، مدير فرع التجمع الخامس، بجانب عدد كبير من مديري الإدارات بالنادي.

كما حضر الحفل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ونائبه خالد الدرندلي، وعدد من رموز الرياضة المصرية ونجوم الكرة الكبار، بجانب عدد من شيوخ ورموز مهنة القضاء والمحاماة في مصر.

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مجلس إدارة الأهلي لمجلس إدارة الأهلي رموز الرياضة مهاب عثمان محمد عثمان

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