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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

صدى البلد

تصدرت ازمة لاعب الاهلي حسين الشحات مع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي محركات البحث على جوجل والتي وقعت عقب مباراة الفريقين الاسبوع الماضي وانتهت بالسباب والالفاظ الخارجة بين كلا من الشيبي والشحات .

الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة تثبت براءته

بدأت هذه القصة بعد انتهاء لقاء الأهلي وبيراميدز، حيث قام محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، برفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات بسبب واقعة التعدي عليه في الملعب. وكانت هذه الواقعة هي بداية النزاع القانوني بين اللاعبين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حسين الشحات محمد الشيبي

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