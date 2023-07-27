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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نسخة طبق الأصل.. حكاية شبيه عادل إمام

صدى البلد

كشف الفنان فكري عبد الحميد شبية عادل إمام لموقع صدي البلد انة شارك في العديد من الأعمال الفنية و أنة ممثل .

و قال أنة لا يستطيع تقليد عادل امام  و أن الزعيم هو نجم مصر الاول لا احد يسطيع تقليدة وقال أنة عمرة ما استغل الشبة بينة و بين الزعيم عادل  لكي  يعمل مقلب في أحد  .
كما كشف أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها بسبب الشبهة الكبير بينة و بين الزعيم عادل امام الناس   عندما رأي نجم عمرو عبد الجليل اعتقد   انة عادل امام ثم قال لة فكري انة مش عادل امام و القطوا صورة معأ .
و استطرد قائلا "شرف ليا إن الناس شبهوني بالنجم عادل إمام  دي حاجة انا بعتز بيها لأن أنا مكنتش حاسس إن أنا شبهة بحد وقتها هذا يقول إن أنا مش شبهة.
لكن الناس بتجري ورايا أستاذ عادل اقولهم انا مش استاذ عادل ولا إي حاجة بيجوا يقولولي محدش قالك قبل كده إن انت شبة عادل إمام .... و ممكن نتصور معاك . 
و عن تعاونة مع الزعيم في إحد أعماله الفنية قال : أشتغلت معاة ، في مسلسل (فلاتيتنو) اختارني الاستاذ رامي  إمام. و عملت الحتت الصغيرة الي بيركب العربية يخش من كمبوند لكوبنوند كنت دوبلاير نجم مصر الاول الزعيم عادل امام في مسلسل فلانتينو. 
و انا اتشرفت إني اشتغلت معاة مسرحية ( الزعيم  ) برضة و أشتغلت معاة في بعض الأفلام و هو شخصية جميلة جدا و أنة في مسرحية الزعيم شارك بدور صغير حرس عادل إمام و طلع في 3 فصول ساعتها 
و ان الزعيم عادل إمام يجعل المسرح و الكواليس جميلة .  أما عن  مسرحية بودي جارد  جت من عند ربنا و بقيت شبهه.  الناس هي الي بتقول أنا ماقولتش انا مبقولشي أن أنا شبة الاستاذ 
تابع "لما كنت بصور في مسلسل فلانتينو شوفتة جة الكموند الي كنا بنصور فيه و سلمت علية و خدني بالحضن و هو راجل جميل و طيب و حبيب الناس كلها 
دة نجم مصر الاول نجم كبير قمة التواضع مفيش زيه و ربنا يبارك في عمره شخصيه جميلة و هو بيحبني و قعدت معاة كثير في المسرح و انسان كويس جدا

عادل إمام الزعيم شبيهه عادل إمام مسلسل فلانتينو افلام عادل امام

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