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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمكنه فتح الباب بسهولة.. مقطع فيديو لقط يثير جدلا

.يمكنه فتح الباب
.يمكنه فتح الباب بسهولة.. مقطع فيديو لقط يثير الكثير من الجد

أثار مقطع فيديو لقط ضخم الكثير من الجدل ليحطم الأرقام القياسية،وليستطيع أن يحصد اهتمامًا كبيرًا وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وقد خطف لقب أكبر قط في العالم، وذلك لدرجة بات فيها قادرًا على فتح الباب بنفسه ويعد كفير وهو عبارة عن قط أبيض ضخم الحجم، وغالبًا ما يظن الناس بأنه كلب وذلك بسبب جذعه الطويل وقوائمه الطويلة،

وقد اعتادت مالكة القط، يوليا مينينا أن تقوم بنشر مقطع فيديو قد ظهر فيها القط بطول ابنتها التي تعد بالغة من العمرعامين

وقد اكتسب القط العملاق الكثير من الشهرة على الإنترنت وذلك في الأشهر القليلة الماضية وذلك بفضل حجمه الضخم، حيث ظهر في مقاطع الفيديو التي صورتها مالكة القط.

مقطع فيديو قط ضخم الأرقام القياسية

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