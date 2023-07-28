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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لشاب أردني يحاول قتل خطيبته يثير الجدل.. شاهد

مقطع فيديو لشاب يحاول
مقطع فيديو لشاب يحاول قتل خطيبته يثير الجدل ..شاهد

أثار مقطع فيديو تداول على نطاق واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل ليظهر في مقطع الفيديو  قيام شاب أردني بإطلاق النار على خطيبته السابقة، وذلك في مدينة إربد شمالي الأردن، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الجروح وتم نقلها إلى المستشفى.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره ببعض كاميرات المراقبة وذلك في أحد المتاجر، المتهم وهو يقوم باشهار سلاحه بينما تحاول الشابة مخاولة الفرار لتنجو بحياتها.

وقد أعلن الأمن الأردني القبض على مطلق النار وذلك بعد عملية بحث جرت بزمن قياسي وقال الناطق الإعلامي وذلك باسم مديرية الأمن العام الأردني إن حالة الفتاة  تعد مستقرة ومتوسطة الخطورة.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق النار مديرية الامن

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