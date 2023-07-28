أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عاشوراء 10 محرم 28 يوليو

اذان الفجر .. أصبح موعد اذان الفجر محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى يوم عاشوراء الموافق 10 محرم 28 يوليو، ويبحث الكثير عن مواقيت الصلاة يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم، وذلك لأن الكثير من المسلمن يصومون هذا اليوم تأسيا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك عندما قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكراً - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عاشوراء .

أذان الفجر يوم عاشوراء 10 محرم 28 يوليو

حيث يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٤:٣١ ص.

مواقيت الصلاة 10 محرم 28 يوليو

الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٦:١١ ص

الظُّهْر ١:٠١ م

العَصر ٤:٣٨ م

المَغرب ٧:٥٢ م

العِشاء ٩:١٩ م

لماذا نحتفل بعاشوراء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله وورد الاحتفال به على شكل مخصوص وكذلك صومه، وكان محل اهتمام من المسلمين وغيرهم.

وأضاف ممدوح خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن البعض يعترضون على الاحتفال بيوم عاشوراء لأنه اليوم الذى قتل فيه سيدنا الحسين عليه السلام، لافتا إلى أن هذا الكلام ليس صحيحا فبالرغم من صحة الواقعة وقتل الحسين فى هذا اليوم، ولكن الشرع لم يطلب منا أن نقيم المآتم فى ذكرى وفاة أولياء الله الصالحين والمرسلين والأنبياء.

وأشار إلى أننا نحتفل بالمعانى الدينية فى يوم عاشوراء وليس بموت سيدنا الحسين، كما أننا نحتفل بمولد النبى، حيث إنه كان نعمة كبرى للعالم، وقدومه إلى هذه الدنيا، كما أن النبى مات يوم أن ولد، فالإحتفال ليس بوفاته ولكن بقدومه إلى الدنيا.