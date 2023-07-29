بحبك كتير.. ليلي زاهر تهنئ الفنانة هنادي مهني بعيد ميلادها

هنأت الفنانة ليلي احمد زاهر، الفنانة هنادي مهني بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيانستجرام.



وشاركت صورة لها، وكتبت:"أسعد عيد ميلاد هنودي انا احبك كثيرا".

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة فائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كلحاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرةوالناس.