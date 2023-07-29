أوكرانيا: الجنود الروس يمتلكون أسلحة نووية كورية

زعم جنود أوكرانيون امتلاك الروس صواريخ كورية شمالية ، قبل أن تقع في أيديهم خلال القتال، وفقًا لتقرير جديد.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم السبت بأن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس.

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك الشحنات المزعومة عن طريق البحر، لكن كوريا الشمالية وروسيا نفتا إجراء صفقات أسلحة.

وقال التقرير إن القوات الأوكرانية التي تشغل أنظمة صواريخ جراد متعدد الإطلاق من الحقبة السوفيتية عثرت على الأسلحة الكورية الشمالية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

في غضون ذلك، أسفر هجوم صاروخي على دنيبرو ، الجمعة ، عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل ، من بينهم شابان تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا ، بحسب سيرهي ليساك ، رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة.

قال القائد على الجبهة الجنوبية يوم الجمعة إن أوكرانيا أحرزت أيضًا بعض التقدم في إبعاد القوات الروسية ، حيث يبدو أن هجوم كييف المضاد يتصاعد بعد شهور من التقدم البطيء وسط الدفاعات الروسية القوية.