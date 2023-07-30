أغسطس إجازة منذ 25 سنة.. عمرو أديب يعلن توقف برنامجه

‏قال الإعلامي عمرو أديب إنه يعمل في التليفزيون منذ 25 عاما وخلال هذه المدة كل عام يحصل على إجازة من يوم 1‏/8‏ أيا كان اسم القناة الذي يعمل بها، مؤكدا أنه يضع بندا في العقد بالحصول على إجازة طوال شهر أغسطس.



‏وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن هذا العام مثل كل الأعوام سيحصل على إجازة بداية من الغد، وأعلن عن توقف برنامجه "برنامج الحكاية".



‏وأضاف عمرو أديب أن الإخوان كانوا معتادون على قول كل عام أن عمر أديب هرب قائلا: "أنا كل عام بحصل على إجازة في شهر أغسطس، ولو كان لنا عمر سنلتقي مرة أخرى، حتى لا يقول أحد أنه هرب".