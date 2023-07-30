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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغسطس إجازة منذ 25 سنة.. عمرو أديب يعلن توقف برنامجه

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

‏قال الإعلامي عمرو أديب إنه يعمل في التليفزيون منذ 25 عاما وخلال هذه المدة كل عام يحصل على إجازة من يوم 1‏/8‏ أيا كان اسم القناة الذي يعمل بها، مؤكدا أنه يضع بندا في العقد بالحصول على إجازة طوال شهر أغسطس.

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‏وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن هذا العام مثل كل الأعوام سيحصل على إجازة بداية من الغد، وأعلن عن توقف برنامجه "برنامج الحكاية".

 


‏وأضاف عمرو أديب أن الإخوان كانوا معتادون على قول كل عام أن عمر أديب هرب قائلا: "أنا كل عام بحصل على إجازة في شهر أغسطس، ولو كان لنا عمر سنلتقي مرة أخرى، حتى لا يقول أحد أنه هرب".

 

عمرو أديب mbc masr برنامج الحكاية الإخوان شهر أغسطس

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