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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. تعلمها الصحابة من الرسول

أفضل صيغة الصلاة
أفضل صيغة الصلاة على النبي

كشف الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أفضل صيغة للصلاة على النبي.

وقال علي جمعة ، في حديثه عن أفضل صيغة للصلاة على النبي ، إن الصحابة رضوان الله عليهم ، اهتموا بأن يعرفوا صيغة الصلاة على سيدنا النبي .

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أفضل صيغة للصلاة على النبي

واستشهد علي جمعة ، بما ورد في صحيح البخاري : إِنَّ النَّبِىَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ « فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .[صحيح البخاري].

وأشار إلى أن الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي هي أفضلها ، فالصلاة على النبي مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، ويقبلها الله حتى من غير المسلم، وذلك لتعلقها بجنابه الجليل، وليس معنى أنه يقبلها منه، أنه يثيبه عليها؛ فالثواب وقبول العبادة فرع على التوحيد، وإنما معنى قبولها من غير المسلم أنه إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه ويرحمه ويرقيه في درجات الكمال؛ فإن ذلك سيحدث للنبي، ولكن بغير ثواب له لافتقاده شرط التوحيد.

كتابة الصلاة على النبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة ، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة، فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد” وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينه (وهي التي ترسم ياء) 
فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأكدت دار الإفتاء، أن خلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “ اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

أفضل صيغة للصلاة على النبي كتابة الصلاة على النبي الصلاة على النبي سيدنا محمد الصيغة الإبراهيمية

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