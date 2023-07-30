الكومي: رشيد أحمد لاعب سيراميكا كليوباترا مطلوب في الدوري العراقي

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن رشيد أحمد مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، تلقى عروضًا من أندية الدوري العراقي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن رشيد أحمد مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، تلقى عروضًا من أندية الدوري العراقي خلال الصيف الحالي، مضيفا إن المهاجم النيجيري رشيد أحمد صاحب الـ ٢٢ عامًا، عاد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بعد نهاية إعارته الناجحة إلى نادي الداخلية خلال الموسم المنقضي.

وأوضح الكومي، إن المهاجم النيجيري، رشيد أحمد، خاض مع الداخلية ٢٤ مباراة ساهم خلالهم في ٨ أهداف حيث سجل ٥ أهداف وصنع ٣ آخرين، مستغلًا سماته كمهاجم متمرس، يملك القوة البدنية والطول الفارع ما يجعله أحد العناصر الخطيرة في الهجوم.

وأفاد الكومي إن أهداف رشيد أحمد، ساهمت في بقاء نادي الداخلية بشكلٍ مباشر، ضمن أندية الدوري الممتاز، وكان أبرزها هدف التعادل الذي أحرزه في مرمى الحارس الدولي، محمد الشناوي ، اقتنص به تعادلا ثمينًا للداخلية أمام الأهلي، في ظل النقص العددي لطرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية، بجانب هدفه الرابع القاتل في مرمى أسوان، نهاية الموسم الحالي، والذي حسم بشكل نهائي بقاء الداخلية في الدوري الممتاز، وهبوط أسوان لدوري الدرجة الثانية.