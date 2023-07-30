مصرع 9 أشخاص وإصابة 67 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا

أعلن مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 67 آخرين في دائرة الفولجا الفيدرالية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المصدر إن سوء الأحوال الجوية مستمر منذ يوم أمس وشمل 8 كيانات في دائرة الفولجا الفيدرالية، وهي جمهوريات تتارستان وماري إل وتشوفاشيا، ومقاطعات نيجني نوفجورود وبينزا وأوليانوفسك وكيروف وسامارا.

ووفقًا للمصدر، شهدت هذه المناطق، عواصف مطرية قوية ترافقت برياح وصلت سرعتها إلى 27 م / ث.

وشهدت موسكو وضواحيها خلال الأيام الأخيرة كذلك، هطول أمطار غزيرة، ترافقت بهبوب الرياح مع انعدام الرؤية في بعض المناطق، وغمرت المياه بعض الطرق في العاصمة.