أحمد الطاهري: هناك خطوط عريضة تتفق عليها معظم الفصائل المتواجدة بالعلمين الجديدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ وجود الإرادة دائما يتم من خلالها إنجاز كل ما هو وطني، مشيرًا إلى أنّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة ودعوى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يعبر عن إرادة وطنية قبل أن تكون إرادة سياسية.

وأضاف «الطاهري»، في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»: "إرادة وطنية بمعنى إعلاء المصلحة الفلسطينية فوق الخلافات ومصلحة الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي ينتظر الكثير من الأمل، وهذا الاجتماع نقطة في الاتجاه الصحيح هو في الأصل يعالج تصدعاً وحدثت له تراكمات على مدار سنوات".

وأوضح أن هناك خطوطا عريضة تتفق عليها معظم الفصائل المتواجدة في مدينة العلمين الجديدة، ولكن هناك بعض النقاط التي ستكون محل نقاش، مشيدًا ببدء فعاليات الاجتماع بتحية شهداء القضية الفلسطينية.

وواصل أحمد الطاهر: "حسبما ورد إلينا من معلومات، فإنه لا توجد أجندة ببنود محددة للنقاش، وبالتالي نحن أمام نقاش حر ويتسم بأكبر قدر من المصارحة والفاعلية".