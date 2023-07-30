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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نزلوا البحر فجرا.. غرق 3 أصدقاء من الشرقية بشاطئ العجمي غرب الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

لقي ثلاثة أصدقاء مصرعهم غرقا بشاطئ الياسمين بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وذلك عقب ٢٤ ساعة من غرق شابين أمس بشاطئ أخر بالعجمي أيضا.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوقوع  3 حالات غرق لشباب في شاطئ العجمي غربي الإسكندرية.

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وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وقوات الإنقاذ لموقع البلاغ وتم إخراج اثنين منهم، وجارٍ البحث عن الثالث ويُدعى إبراهيم شعبان؛ طالب بكلية العلوم.

وكشفت التحريات الأولية أن الثلاثة شباب من أبناء محافظة الشرقية، وكانوا في رحلة مصيف إلى الإسكندرية، وتعرضوا للغرق، وهم: إسلام صبحي جودة عبد السلام عمره 15 عاما كان رفقة شقيقه الأكبر، ومصطفى أنور منصور عبد الوهاب طالب بكلية الصيدلية، وإبراهيم شعبان طالب بكلية العلوم، جميعهم مقيمون في قرى تابعة لمركز الزقازيق، وتم انتشال جثمانين منهما، وجارٍ البحث عن ثالثهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

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