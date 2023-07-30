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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يفوز باللقب.. أسطورة ليفربول يتوقع مركز الريدز في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول - أرشيفية
فريق ليفربول - أرشيفية

أكد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، صعوبة منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل. 

وقال جيمي كاراجر في تصريحات لموقع فور تو فور الإنجليزي:" أعتقد أن ليفربول سيكون ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل".

وأضاف:" ليفربول أبرم صفقات قوية في منتصف الملعب ستساعده على تجنب ما حدث في الموسم الماضي، لكن لا أرى إنه قادر على منافسة مانشستر سيتي على الصدارة في ظل المستوى الحالي لأرسنال ومانشستر يونايتد".


يذكر أن فريق ليفربول أنهي مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويستهل ليفربول الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024، بمواجهة تشيلسي 13 أغسطس المقبل.

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