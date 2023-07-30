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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. إجراء عاجل من السلطات بشأن زيادة الرواتب والعلاوات

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بأن اللجنة المالية البرلمانية في الكويت تناقش اليوم الأحد، اقتراحات زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنها زيادة الرواتب بنسبة 35٪، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، جاء في اقتراح زيادة الرواتب أن يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وذلك وفقاً لما يلي:

  • الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة، من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
  •  الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
  •  الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة، ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35٪ منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا.

وجاء في اقتراحات رفع علاوة الأولاد أن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم، بواقع 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد بدلاً من 50 ديناراً.

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